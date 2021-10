Marco Rizzo è il sindaco di Castellabate

Advertising

cilentonotizie : #Elezionicomunali2021 - Marco Rizzo nuovo sindaco di #Castellabate - El_Presid3nt : @suzukimaruti @michele_menard @minguzzi Specie trattandosi di Gualtieri, mica di Marco Rizzo - Darionee_9132 : @dottorbarbieri Dopo Marco Rizzo, sicuramente il più onesto. Lui odia l’Italia e gli italiani, indistintamente. N… - marconicolett11 : #castellabate vince le comunali Il candidato Marco Rizzo #benvenutialsud @cilentonotizie - Marco_Rizzo : Questa cosa mi fa troppo ridere. -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Rizzo

RISULTATI ELEZIONI COLLEGIO SIENA: LETTA ENella sfida politicamente più "chiacchierata" e intrigante di queste Elezioni Suppletive 2021, la città di Siena vede tra i candidati spiccare ...Seguono a dieci punti il candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi che per ora ha avuto 25.303 voti, il 37,83% e il segretario del Pcche rimane al 4,69% con 3.135 voti. La ...E’ stata una campagna elettorale avvincente quella di Castellabate e così anche lo spoglio: due dei tre contendenti, Marco Rizzo e Domenico Di Luccia, sono rimasti in perfetto equilibrio per tutta la ...Il segretario del Pd Enrico Letta tonra in Parlamento, aggiudicandosi le elezioni suppletive di Siena. Letta nel corso delle ore ha rafforzato il suo vantaggio sugli avversari nella corsa ...