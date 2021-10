M5S crolla nel voto Ma Conte è ottimista | bene coalizione col Pd

(Di lunedì 4 ottobre 2021) In base ai primi risultati che emergonodalle proiezioni sulamministrativo, il Movimento 5 stelle non ha motivi per festeggiare. Ma Giuseppe, che ne ha assunto formalmente la leadership il ...

Italia I candidati non tacciono e l'affluenzaVanessa Ricciardi Occhiuto vince in Calabria ... la candidata di Pd e, Amalia Bruni, direttrice del Centro di neurogenetica di Lamezia Terme. ...E la sindaca che rivendica di essere "l'unica che sta tenendo testa alle corazzate del centrodestra e del centrosinistra, con la listae le mie liste civiche", sembra voler rivendicare un peso ...M5s in forte calo nelle città al voto, con il solo il risultato di Napoli in crescita: a Roma e Torino il Movimento potrebbe prendere meno di un terzo dei voti rispetto al 2016, ...“La destra è forte finché non la guardi da vicino, e quando la guardi da vicino come è possibile fare in una città come Milano, scopri le sue debolezze”. Giuseppe Sala è certo che il crollo record del ...