LIVE Coppa Bernocchi 2021 in DIRETTA | il gruppo non lascia spazio | bene Milesi ed Evenepoel!

(Di lunedì 4 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:08 Ci avviciniamo al primo tratto in salita, verso il Piccolo Stelvio, e ilsi è nuovamente ricompattato. 13:05 Percorsi 55 km, velocità media leggermente calata (46 km/h), e ancora nessun tentativo di allungo andato a buon fine. Nel primo dei due tronconi che si sono formati, va segnalato il buon ritmo di Remco Evenepoel e Lorenzo. 13:02 Aumenta adesso il divario, +26?, ma ancora nessun allungo. 12:59 Il plotone si è diviso in due, circa 10? tra il primo e il secondo troncone. 12:55 Tentativo di attacco del belga Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), anche in questo caso senza successo; recupero tempestivo del. 12:52 Fase calma della corsa, percorsi 45 km: nessun corridore riesce ad allungare con decisione. 12:48 Il ...

12.00 Ciclismo,Bernocchi - Diretta tv dalle 15.00 su RaiSport e su Eurosport1,streaming su RaiPlay, Eurosport Player Discovery+ e su DAZN . 12.00 Vela, Europei Laser: prima giornata - ...Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla corsa della U.S. Legnanese che apre il Trittico Lombardo. Seguite e commentate con noi con l'hashtag #bernocchilive ...Diretta Coppa Bernocchi 2021 streaming video Rai oggi 4 ottobre: orario, percorso e protagonisti attesi nella classica lombarda di ciclismo.