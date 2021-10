Le Iene tornano dal 5 ottobre: ecco le novità alla conduzione e tra gli inviati (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dal 5 ottobre in prima serata su Italia 1, tornano Le Iene, la trasmissione ideata da Davide Parenti, giunta alla ventiseiesima edizione. Il programma, come al solito, affronterà, con i servizi dei suoi inviati, sia casi di attualità, ma darà spazio anche agli scherzi, architettati ai danni di personaggi famosi. Le Iene: dieci donne affiancheranno Nicola Savino Per il terzo anno consecutivo la conduzione del programma sarà affidata a Nicola Savino, che sarà supportato dalle voci fuori campo della Gialappa's Band (Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci). La prima novità di questa nuova edizione de Le Iene è relativa alla figura di chi affiancherà Savino nella conduzione del programma. ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dal 5in prima serata su Italia 1,Le, la trasmissione ideata da Davide Parenti, giuntaventiseiesima edizione. Il programma, come al solito, affronterà, con i servizi dei suoi, sia casi di attualità, ma darà spazio anche agli scherzi, architettati ai danni di personaggi famosi. Le: dieci donne affiancheranno Nicola Savino Per il terzo anno consecutivo ladel programma sarà affidata a Nicola Savino, che sarà supportato dalle voci fuori campo della Gialappa's Band (Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci). La primadi questa nuova edizione de Leè relativafigura di chi affiancherà Savino nelladel programma. ...

Advertising

redazioneiene : Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo… - redazioneiene : Tornano Le Iene con grandi servizi e un sacco di amiche! Martedì 5 ottobre con @NicoSavi e la Gialappa’s Band ci sa… - fisco24_info : Parenti, 'tornano Le Iene, siamo come i trapezisti': Dieci donne per dieci puntate: si parte da Elodie - VisumTV : Le Iene tornano su Italia 1 - giornaleradiofm : Approfondimenti: Parenti, tornano Le Iene, 'siamo come i trapezisti': (ANSA) - ROMA, 04 OTT - Alla soglia dei 25 an… -