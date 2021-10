Facebook, Instagram e WhatsApp vittime degli hacker? Rabbia degli utenti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il colosso di Facebook, Instagram e WhatsApp in queste ore ha le piattaforme in “down”, è possibile che siano stati vittime degli hacker? Tutti i social network connessi al proprietario Mark Zuckerberg in queste ultime ore in tutto il mondo sembra stiano riscontrando dei problemi questa sera, alcuni sospettano sia un attacco hacker. Gli utenti hanno segnalato problemi con la piattaforma, il servizio di messaggistica WhatsApp e l’app di condivisione foto Instagram. Il motivo dell’interruzione delle piattaforme non è ancora chiaro. Tuttavia, diversi esperti di sicurezza hanno rapidamente indicato un problema DNS (Domain Name System) come possibile colpevole. Il dipartimento di analisi ... Leggi su ck12 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il colosso diin queste ore ha le piattaforme in “down”, è possibile che siano stati? Tutti i social network connessi al proprietario Mark Zuckerberg in queste ultime ore in tutto il mondo sembra stiano riscontrando dei problemi questa sera, alcuni sospettano sia un attacco. Glihanno segnalato problemi con la piattaforma, il servizio di messaggisticae l’app di condivisione foto. Il motivo dell’interruzione delle piattaforme non è ancora chiaro. Tuttavia, diversi esperti di sicurezza hanno rapidamente indicato un problema DNS (Domain Name System) come possibile colpevole. Il dipartimento di analisi ...

