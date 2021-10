Elisir per la notte, Food Supplement Night Concentrate da On The Wild Side (Di lunedì 4 ottobre 2021) MILANO – Dormire bene è il primo trattamento di bellezza. Durante il sonno, è risaputo, il corpo si ripara naturalmente, nuove cellule sostituiscono quelle danneggiate: in particolare, come confermano diversi studi scienti?ci, la rigenerazione epidermica è ?no a sette volte più veloce rispetto al giorno. Essenziale quindi per la brand cosmetica made in France with love, pioniera della rivitalizzazione della pelle con l’energia vitale della natura incontaminata, potenziare il rituel beauté con un nuovo integratore alimentare notturno capace di migliorare la qualità del sonno. Se per il giorno Food Supplement for skin, nails and hair assicura un’azione stimolante per pelle, unghie e capelli, oggi On The Wild Side completa la routine quotidiana con un Elisir per la notte, a base di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 4 ottobre 2021) MILANO – Dormire bene è il primo trattamento di bellezza. Durante il sonno, è risaputo, il corpo si ripara naturalmente, nuove cellule sostituiscono quelle danneggiate: in particolare, come confermano diversi studi scienti?ci, la rigenerazione epidermica è ?no a sette volte più veloce rispetto al giorno. Essenziale quindi per la brand cosmetica made in France with love, pioniera della rivitalizzazione della pelle con l’energia vitale della natura incontaminata, potenziare il rituel beauté con un nuovo integratore alimentare notturno capace di migliorare la qualità del sonno. Se per il giornofor skin, nails and hair assicura un’azione stimolante per pelle, unghie e capelli, oggi On Thecompleta la routine quotidiana con unper la, a base di ...

