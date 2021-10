Elezioni | Furfaro | ' Letta vince con campagna tutta sul territorio | complimenti'

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Bravo Enrico, che viene eletto calpestando ilmetro dopo metro. Unafatta comune per comune, frazione per frazione. Come si faceva una volta e come si deve fare.e buon lavoro, segretario! #2021". Lo scrive Marcodel Pd su twitter.

