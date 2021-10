Elezioni 2021, Letta (Pd): “Ballottaggi? Ci rivolgeremo a tutti gli elettori. Il centrodestra vinceva quando c’era un federatore, Berlusconi” (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Abbiamo scelto candidature importanti, candidati scelti dopo percorsi condivisi su programmi concreti, il centrodestra ha messo in campo dei candidati che non convincono neanche i loro dirigenti”. Spiega così l’esito di queste Elezioni il segretario del Pd Enrico Letta e, in vista al Ballottaggio, invita a una scelta di campo “Tra noi che guardiamo verso una coalizione ampia e questa destra che sapeva vincere quando aveva un federatore, Berlusconi, mentre ora non è neanche in grado di scegliere i propri candidati, di essere una cosa unica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Abbiamo scelto candidature importanti, candidati scelti dopo percorsi condivisi su programmi concreti, ilha messo in campo dei candidati che non convincono neanche i loro dirigenti”. Spiega così l’esito di questeil segretario del Pd Enricoe, in vista alo, invita a una scelta di campo “Tra noi che guardiamo verso una coalizione ampia e questa destra che sapeva vincereaveva un, mentre ora non è neanche in grado di scegliere i propri candidati, di essere una cosa unica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

