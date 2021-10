Deschamps sulla Juventus: «Ambiente vincente. Se pareggi è uno tsunami» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Didier Deschamps ha raccontato la sua esperienza bianconera in vista della partita dell’Allianz Stadium tra Francia e Belgio Didier Deschamps tornerà a Torino giovedì 7 ottobre per la partita di Nations League tra Francia e Belgio. Le parole del ct della Francia sul suo periodo bianconero da giocatore e da allenatore ai canali ufficiali della Nazionale. Juventus – «La Juve è la Juve, uno dei più grandi club a livello europeo e mondiale. Ci sono una mentalità diversa, un approccio agli allenamenti diverso e una preparazione lunga, molto specifica e dura. C’era l’orgoglio di indossare quella maglia. L’inizio è stato complicato perché ho subìto un infortunio al tendine d’Achille e mi sono dovuto operare. Ho vissuto 5 anni da calciatore meravigliosi, con questa cultura del vincere che è presente tutti i giorni, e nonostante questo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Didierha raccontato la sua esperienza bianconera in vista della partita dell’Allianz Stadium tra Francia e Belgio Didiertornerà a Torino giovedì 7 ottobre per la partita di Nations League tra Francia e Belgio. Le parole del ct della Francia sul suo periodo bianconero da giocatore e da allenatore ai canali ufficiali della Nazionale.– «La Juve è la Juve, uno dei più grandi club a livello europeo e mondiale. Ci sono una mentalità diversa, un approccio agli allenamenti diverso e una preparazione lunga, molto specifica e dura. C’era l’orgoglio di indossare quella maglia. L’inizio è stato complicato perché ho subìto un infortunio al tendine d’Achille e mi sono dovuto operare. Ho vissuto 5 anni da calciatore meravigliosi, con questa cultura del vincere che è presente tutti i giorni, e nonostante questo ...

