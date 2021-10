Crocchette di zucchine con prosciutto | Ricche di gusto e super facili

Leggi su cityroma

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Lediconsono un finger food molto semplice e delizioso. Ottimo anche con una salsina per accompagnarle.diconVediamo insieme gli ingredienti ed i passaggi per preparare questa ricetta. Potrebbe piacerti anche la ricetta: Frittelle di carote econ erbe per un aperitivoLeggi anche >tonde ripiene di mozzarella Finger food semplici e golosi Tempo di preparazione: ? Tempo di cottura: ? INGREDIENTI dose per persone 2Fette sottili di provola q.b. Fette sottili dicotto q.b. 1 Uovo Pane grattugiato q.b. Olio extra vergine di oliva q.b. Sale fino q.b. Olio di semi per friggere q.b. Leggi ...