Causa a Netflix per Squid Game: SK chiede indietro i costi extra della rete (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un'altra Causa è stata inflitta a Netflix per Squid Game. Questa volta la lamentela arriva dalla SK Broadband, fornitrice sudcoreano di rete. La società chiede al colosso streaming il rimborso dei costi extra che ha dovuto pagare per sostenere l'enorme incremento del traffico internet Causato della serie tv. Squid Game sta spopolando in tutto il mondo su Netflix. La serie tv sudcoreana è uno dei più grandi ...

