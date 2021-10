Borsa: l'Europa torna in rosso, corrono i petroliferi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Peggiorano verso fine seduta le principali Borse europee. La peggiore è Francoforte ( - 0,8%), seguita da Parigi ( - 0,5%), Londra ( - 0,08%) e Madrid (+0,09%), dove i dati sul calo della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) Peggiorano verso fine seduta le principali Borse europee. La peggiore è Francoforte ( - 0,8%), seguita da Parigi ( - 0,5%), Londra ( - 0,08%) e Madrid (+0,09%), dove i dati sul calo della ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Azimut lancia con Step 'Marketplace' il primo ecosistema fintech per le PMI Azimut , uno dei principali operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, e Step , operatore internazionale focalizzato sui servizi digitali alle imprese, annunciano l'avvio sul mercato italiano di una nuova iniziativa, Azimut Marketplace, una innovativa realtà ...

Borsa: Europa parte in calo, Francoforte cede lo 0,6% ANSA Nuova Europa Sbarco in Borsa entro la fine dell'anno La Casa svedese punta a raccogliere almeno 2,5 miliardi di euro, ma non ha fornito indicazioni sul numero delle azioni a disposizione degli investitori e il relativo prezzo ...

