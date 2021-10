Ansie per Djokovic: la sua stagione 2021 sta svanendo (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Mi dispiace che non potrò vedere i miei fan a Indian Wells… il mio posto preferito dove andare…” il no. 1 ATP, Novak Djokovic aveva detto sulla sua pagina Twitter dopo il ritiro dal torneo BNP Paribas. Era stato alle prese con molte situazioni nel tour e fuori che non partecipare al ‘Desert event’ potrebbe essere nel suo interesse. Le Ansie per Djokovic potrebbero mettere a rischio la stagione 2021. Ansie per Djokovic: cosa sta succedendo? All’inizio della stagione afflitta dalla pandemia, Novak Djokovic, che aveva sofferto egli stesso del virus, ha dimostrato le sue capacità di ritorno vincendo il titolo degli Australian Open sul russo Daniil Medvedev in tre set diretti. Questo è stato l’opposto del suo ultimo torneo giocato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Mi dispiace che non potrò vedere i miei fan a Indian Wells… il mio posto preferito dove andare…” il no. 1 ATP, Novakaveva detto sulla sua pagina Twitter dopo il ritiro dal torneo BNP Paribas. Era stato alle prese con molte situazioni nel tour e fuori che non partecipare al ‘Desert event’ potrebbe essere nel suo interesse. Leperpotrebbero mettere a rischio laper: cosa sta succedendo? All’inizio dellaafflitta dalla pandemia, Novak, che aveva sofferto egli stesso del virus, ha dimostrato le sue capacità di ritorno vincendo il titolo degli Australian Open sul russo Daniil Medvedev in tre set diretti. Questo è stato l’opposto del suo ultimo torneo giocato ...

