Al via The Source, il concorso che sceglierà i migliori racconti di climate fiction italiani (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alla ricerca dei Cormac McCarthy d’Italia. L’iniziativa, promossa da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, in collaborazione con Libromania, società controllata dalla casa editrice DeA Planeta Libri, prende spunto dal podcast omonimo, The Source, rilasciato quest’estate e disponibile gratuitamente su tutte le più importanti piattaforme, e che racconta gli effetti e le conseguenze dei cambiamenti climatici in un’Italia che per 15 anni ha ignorato gli allarmi degli scienziati, ritrovandosi all’improvviso vittima della prima crisi idrica della storia. Il concorso, che terminerà il 30 novembre, rilancia la sfida a scrittori e aspiranti tali: scrivere un racconto inedito di climate fiction (Cli-Fi), ovvero quel filone della fantascienza che si misura col tema dei cambiamenti ... Leggi su wired (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alla ricerca dei Cormac McCarthy d’Italia. L’iniziativa, promossa da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, in collaborazione con Libromania, società controllata dalla casa editrice DeA Planeta Libri, prende spunto dal podcast omonimo, The, rilasciato quest’estate e disponibile gratuitamente su tutte le più importanti piattaforme, e che racconta gli effetti e le conseguenze dei cambiamenti climatici in un’Italia che per 15 anni ha ignorato gli allarmi degli scienziati, ritrovandosi all’improvviso vittima della prima crisi idrica della storia. Il, che terminerà il 30 novembre, rilancia la sfida a scrittori e aspiranti tali: scrivere un racconto inedito di(Cli-Fi), ovvero quel filone della fantascienza che si misura col tema dei cambiamenti ...

