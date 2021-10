A che ora inizia Quelli che il lunedì: l’orario della messa in onda su Rai 2 (Di lunedì 4 ottobre 2021) A che ora inizia Quelli che il lunedì, il nuovo programma con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu in onda su Rai 2? Ogni puntata andrà in onda il lunedì sera alle ore 21,20. In tutto andranno in onda 31 puntate in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano con una durata di circa 3 ore ciascuna. Dove vedere Quelli che il lunedì in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 tutti i lunedì sera alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. “Il calcio è lo splendido pretesto, come negli ultimi anni – ha detto Mia Ceran -. Resterà nella misura in cui ci consentirà di parlare di ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 4 ottobre 2021) A che orache il, il nuovo programma con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu insu Rai 2? Ogni puntata andrà inilsera alle ore 21,20. In tutto andranno in31 puntate in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano con una durata di circa 3 ore ciascuna. Dove vedereche ilin diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va inin chiaro – gratis – su Rai 2 tutti isera alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. “Il calcio è lo splendido pretesto, come negli ultimi anni – ha detto Mia Ceran -. Resterà nella misura in cui ci consentirà di parlare di ...

Advertising

Tommasolabate : Per ora, una composizione di quattro parole che in quest’ordine si è sentita di rado. Ha - vinto - il - Pd.… - thetrueshade : Almeno ora posso illudermi che non mi stia scrivendo per colpa di #whatsappdown e di #instagramdown - davidallegranti : Scopro soltanto ora che Rizzoli ha appena pubblicato uno scritto di Claudio Messora, al secolo Byoblu. La bancarotta intellettuale - blurryvf : Io che stavo commentando la lezione uni e ora devo aspettare: - nata_a_Marzo_ : @yllolsun Questa è un'ottima riflessione, secondo me e, aggiungo che, forse la sua forza elettorale è legata all'uo… -