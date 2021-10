Una vita, anticipazioni dal 4 all'8 ottobre: Anabel svela il segreto di Ildefonso (Di domenica 3 ottobre 2021) Il segreto di Ildefonso non sarà più al sicuro nei prossimi episodi di Una vita. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 4 all'8 ottobre, rivelano che Anabel, nel corso della festa organizzata da Marcos, si ubriacherà e rivelerà a tutti i vicini il segreto dell'uomo. Nel frattempo, Felipe, dopo aver cercato nuovamente di parlare con Laura, deciderà di lasciare Acacias mentre Velasco darà un nuovo incarico alla ragazza. Intanto, Ramon e Antoñito continueranno a battibeccare a causa delle diverse idee politiche. Infine, Camino litigherà con Felicia e la caccerà di casa. Una vita, trame dal 4 all'8 ottobre: Anabel svela il segreto di Ildefonso Le ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 3 ottobre 2021) Ildinon sarà più al sicuro nei prossimi episodi di Una. Lerelative alle puntate in onda dal 4 all'8, rivelano che, nel corso della festa organizzata da Marcos, si ubriacherà e rivelerà a tutti i vicini ildell'uomo. Nel frattempo, Felipe, dopo aver cercato nuovamente di parlare con Laura, deciderà di lasciare Acacias mentre Velasco darà un nuovo incarico alla ragazza. Intanto, Ramon e Antoñito continueranno a battibeccare a causa delle diverse idee politiche. Infine, Camino litigherà con Felicia e la caccerà di casa. Una, trame dal 4 all'8ildiLe ...

Advertising

ladyonorato : Continuare a vaccinare ragazzi e bambini dopo queste morti significa solo una cosa: zero interesse per la vita uman… - Pontifex_it : La vita è un dono e la longevità è una benedizione. La “ricchezza degli anni” è ricchezza delle persone, ricchezza… - GiuliaSalemi93 : Nicola E Patrizia che bel momento . Quanto deve essere stato difficile per una madre denunciare suo figlio e sentir… - isidemoni : RT @ProfCampagna: Brucia e crolla il #PonteDiFerro, uno dei simboli di Roma. Muore, dopo 158 anni di vita, nella notte che anticipa le elez… - IlMattinoFoggia : RT @effetronky: era lì dal 1863, il Ponte dell'industria, da tutti chiamato Ponte di ferro archeologia industriale di una Roma tra Pasolin… -