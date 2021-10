Scherzi a Parte, Elisabetta Gregoraci: il gesto fa esplodere lo studio (Di domenica 3 ottobre 2021) Scherzi a Parte, durante la puntata di Domenica 3 Ottobre 2021 tra gli ospiti del programma condotto da Enrico Papi, c’era Elisabetta Gregoraci, la quale si è resa protagonista di un episodio insolito. Scherzi a Parte, Elisabetta Gregoraci ha spazzato il pavimento in diretta (Screenshot)Elisabetta Gregoraci ha avuto a che fare con una casa allagata, ma improvvisamente nello studio riesce a recuperare una scopa per poi cominciare a spazzare il pavimento. Sotto gli occhi divertiti delle sei vittime e del conduttore Enrico Papi, questo ha generato molta ilarità tra i presenti e il pubblico, anche nel web i fan non hanno tardato ad esprimere la loro opinione sui modi di fare da “calabrese” ... Leggi su ck12 (Di domenica 3 ottobre 2021), durante la puntata di Domenica 3 Ottobre 2021 tra gli ospiti del programma condotto da Enrico Papi, c’era, la quale si è resa protagonista di un episodio insolito.ha spazzato il pavimento in diretta (Screenshot)ha avuto a che fare con una casa allagata, ma improvvisamente nelloriesce a recuperare una scopa per poi cominciare a spazzare il pavimento. Sotto gli occhi divertiti delle sei vittime e del conduttore Enrico Papi, questo ha generato molta ilarità tra i presenti e il pubblico, anche nel web i fan non hanno tardato ad esprimere la loro opinione sui modi di fare da “calabrese” ...

Advertising

matteosalvinimi : Dopo il caso dello sbarco con il barboncino al guinzaglio, ora è il turno dello sbarco con… una pecora (e sarà mess… - ultwheebyuI : No ma a parte gli scherzi ci saranno tipo 2 girl groups ormai che fanno ancora cute concepts - MartinaaCardel1 : RT @itsDrLaura: voglio un’edizione di scherzi a parte solo con elisabetta #ScherziaParte - BakshDark : #gregorelli Mi raccomando, adesso tutti a cercare il 'compagno misterioso' di Elisabetta, magari telefonando alla r… - G0LDK0SM0S : cmq scherzi a parte non vedo l'ora che esca la dance practice per vedere meglio la coreografia ???? -