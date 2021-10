Sampdoria, D’Aversa: «Orsato? Polemiche post partita malcostume italiano» (Di domenica 3 ottobre 2021) Sampdoria, D’Aversa sottolinea alcuni aspetti della sfida contro l’Udinese a margine della conferenza: le dichiarazioni ai quotidiani Roberto D’Aversa, a margine dell’intervista al media ufficiale doriano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX approfondendo diversi temi della partita contro l’Udinese. QUAGLIARELLA – «Fabio, dal primo giorno, anche a causa degli infortuni che hanno colpito il reparto, non ha mai saltato un impegno. Questo può avere influito sulle sue prestazioni, ma per me non sussistono problemi. Non dico tra me e lui, perché da subito abbiamo instaurato un rapporto di condivisione, ma in assoluto. Chiaro che poi l’attaccante vive di gol e dobbiamo metterlo nelle migliori condizioni per segnarli. Magari quando si cerca una cosa a tutti i costi, fatica ad arrivare. Ma lui i gol li ha sempre ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021)sottolinea alcuni aspetti della sfida contro l’Udinese a margine della conferenza: le dichiarazioni ai quotidiani Roberto, a margine dell’intervista al media ufficiale doriano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX approfondendo diversi temi dellacontro l’Udinese. QUAGLIARELLA – «Fabio, dal primo giorno, anche a causa degli infortuni che hanno colpito il reparto, non ha mai saltato un impegno. Questo può avere influito sulle sue prestazioni, ma per me non sussistono problemi. Non dico tra me e lui, perché da subito abbiamo instaurato un rapporto di condivisione, ma in assoluto. Chiaro che poi l’attaccante vive di gol e dobbiamo metterlo nelle migliori condizioni per segnarli. Magari quando si cerca una cosa a tutti i costi, fatica ad arrivare. Ma lui i gol li ha sempre ...

Advertising

SampNews24 : #Sampdoria, D’Aversa: «#Quagliarella non è un problema. #Candreva? Penso questo» - zazoomblog : Sampdoria D’Aversa: “Momento drammatico per Zamparini. Un pensiero alla famiglia” - #Sampdoria #D’Aversa: #“Moment… - Mediagol : Sampdoria, D’Aversa: “Momento drammatico per Zamparini. Un pensiero alla famiglia” - junews24com : D'Aversa non dimentica la Juve: «Ci deve essere arrabbiatura per la sconfitta» - -