Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: Milano, grave motociclista travolto da un' auto: preso il pirata della strada - leggoit : Milano, grave motociclista travolto da un' auto: preso il pirata della strada - sonoiooggi : La “polpetta avvelenata”, è grave essere fascisti senza poterlo ammettere per calcoli elettorali, supportata da est… - NinaRicci_us : @molinike @doctor_milano Guarda che sono tutti capaci di fare del bene con i soldi della collettività e violando la… - MarykoMayko : @convivioblog @vitalbaa Ho sentito il suo 'discorso' a Milano. Un'infilata di banalissimi luoghi comuni e una spruz… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano grave

MilanoToday.it

È stato arrestato il pirata della strada che, all'alba di oggi, ha travolto un motociclista lungo un rettilineo di Villasanta, nel Monzese, ed è poi fuggito. La vittima, 46 anni, lasciata a terra, è ......persone a maggior rischio di sviluppare malattiaper condizioni di fragilità, come i grandi anziani. Richiami al via dal 4 ottobre per i cittadini di età maggiore di 80 anni. (LNews)...È stato arrestato il pirata della strada che, all'alba di oggi, ha travolto un motociclista lungo un rettilineo di Villasanta, nel Monzese, ed è poi fuggito. La vittima, ...Milano, 3 ottobre 2021 - Violenta aggressione ieri sera all'angolo tra via Benedetto Marcello e via Vitruvio. I contorni della vicenda sono ancora tutti da definire, ma al momento si sa che ci sono tr ...