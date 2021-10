Milan | Pioli | «Nessun dubbio su Kessie Scudetto? Cavalchiamo l’entusiasmo»

(Di domenica 3 ottobre 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato al termine del match vinto contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Stefano, allenatore del, ha parlato al termine del match vinto contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una grande prestazione: è una vittoria pesante che conclude un periodo molto impegnativo, in cui la squadra ha sempre risposto anche alle sconfitte. Stiamo crescendo e dobbiamo assolutamente continuare così. Ho chiesto uno sforzo importante. Brahim e Leao? Per gli attaccanti è più facile correre in avanti, cercando di essere pericolosi. Sono ragazzi con grandi qualità tecniche: abbiamo fatto bene la partita e sono soddisfatto della prestazione. È due anni che questa squadra sta giocando in un certo modo e ottiene risultati ...

...prova di forza del, che continua a far benissimo in quest'avvio di campionato e riesce a espugnare anche Bergamo. 3 - 2 ai danni dell'Atalanta con le reti di Calabria, Tonali e Leao:...Prova di forza deldi Stefano: a Bergamo i rossoneri si impongono per 3 - 2 sull'Atalanta , grazie alle reti di Calabria, Tonali e Leao . Gara pressoché perfetta per il Diavolo , che nella classifica di ...Calabria, Tonali e Leao stendono l'Atalanta, poi negli ultimi minuti si svegliano i nerazzurri con Zapata e Pasalic. Rossoneri secondi, Dea in ritardo ...La giornata si chiude con il big match tra Atalanta e Milan. Al Bergamo i rossoneri passano in vantaggio dopo circa 30 secondi con Calabria. La squadra di Pioli si porta anche sul 3-0 ma il rigore ...