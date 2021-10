Maxi rave a Roma | identificati centinaia di partecipanti Forze dell' ordine liberano l' area

Advertising

FrancescoLollo1 : Un maxi sbarco ha portato sulle nostre coste centinaia di clandestini. #Lamorgese ha fallito sull’immigrazione e su… - daybinary : Maxi rave a Roma, centinaia partecipanti identificati - FirenzePost : Roma: maxi Rave con centinaia di giovani bloccato dalle Forze dell’ordine - actarus1070 : Però la Lamorgese si è presa a cuore la questione della vice questore di Roma salita sul palco (… - fisco24_info : Maxi rave a Roma, centinaia partecipanti identificati: Nella zona sud della città , intervenute le forze dell'ordine -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi rave

Agenzia ANSA

con centinaia di ragazzi a Roma , in un'area verde all'esterno del Grande raccordo anulare all'altezza di Spinaceto, nella zona sud della Capitale. Sono intervenute le forze dell'ordine che ...con centinaia di ragazzi a Roma, in un'area verde all'esterno del Grande raccordo anulare all'altezza di Spinaceto, nella zona sud della Capitale. Sono intervenute le forze dell'ordine che ...Continua l'organizzazione di rave party in Italia con giovani provenienti anche dall'estero, che confidano nella disorganizzazione e nella magnanimitĂ delle AutoritĂ italiane. Mentre all'estero si col ...Maxi rave con centinaia di ragazzi a Roma, in un'area verde all'esterno del Grande raccordo anulare all'altezza di Spinaceto, nella zona sud della Capitale. Sono intervenute le forze dell'ordine che s ...