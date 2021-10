Marc Marquez resta il re delle Americhe! Vittoria in solitaria ad Austin (Di domenica 3 ottobre 2021) Marc Marquez trionfa nella Gara del GP delle Americhe ad Austin. Il Cabroncito domina la gara guidando in prima posizione dalla prima all’ultima curva. Secondo Quartararo che allunga in generale su Bagnaia che si prende invece il terzo gradino del podio. La Gara del GP ad Austin: la cronaca Parte forte la gara di Marc Marquez che al via scappa a Bagnaia e Quartararo mettendo il cupolino in prima posizione in Curva 1. Una prima posizione che non lascerà più, mai realmente impensierito dagli avversari. La grande sorpresa dei primi giri è la discesa di Bagnaia che dalla pole scende fino alla 6a posizione. Pecco infatti soffre la partenza dove la coppia Marquez-Quartararo prima e Martin-Rins poi lo infilano costringendolo ad una gara di rincorsa. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 ottobre 2021)trionfa nella Gara del GPAmeriche ad. Il Cabroncito domina la gara guidando in prima posizione dalla prima all’ultima curva. Secondo Quartararo che allunga in generale su Bagnaia che si prende invece il terzo gradino del podio. La Gara del GP ad: la cronaca Parte forte la gara diche al via scappa a Bagnaia e Quartararo mettendo il cupolino in prima posizione in Curva 1. Una prima posizione che non lascerà più, mai realmente impensierito dagli avversari. La grande sorpresa dei primi giri è la discesa di Bagnaia che dalla pole scende fino alla 6a posizione. Pecco infatti soffre la partenza dove la coppia-Quartararo prima e Martin-Rins poi lo infilano costringendolo ad una gara di rincorsa. ...

Advertising

finamorej : RT @gponedotcom: Marquez: 'Ho corso con il fantasma della caduta del 2019 in testa': 'Oggi mi sono sentito il Marc Old Style ad Austin. E'… - cantgetnosleep : Marc Marquez è semplicemente un'altra cosa - Black_Sere : È tornato il King Marc Marquez ???? - gponedotcom : Marquez: 'Ho corso con il fantasma della caduta del 2019 in testa': 'Oggi mi sono sentito il Marc Old Style ad Aust… - motograndprixit : Lo spagnolo ha aggiunto: 'Non posso ancora lottare per il mondiale' #MotoGP #AmericasGP #Motorionline -