Maldini | «Mio figlio Daniel? Sta provando quello che provavo io | tanti pregiudizi e pressione»

(Di domenica 3 ottobre 2021) Poco prima della sfida contro l’Atalanta, ai microfoni di Dazn ha parlato il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. L’obiettivo è lo scudetto? “Noi non ci tiriamo indietro, l’idea nostra è di migliorare. Sappiamo la differenza fra piazzarsi bene e vincere, è sottile ma è lo step che dobbiamo fare”. Sull’esultanza per il primo gol in A del“Esulto sempre, anche ai gol degli altri giocatori. Sono sempre molto trasportato dall’emozione della partita. Normale che avendo fatto golmi ha creato dentro qualcosa di particolare: un misto di soddisfazione paterna e sportiva.che lui staora ècheio:...

... voglio fare cose che altri non hanno fatto, sentirmi vivo nelmondo, continuare a essere ... Ibrahimovic: "Futuro da dirigente del Milan? Ne parleremo" " Con Paoloho un grande rapporto , ...... Robinho, Seedorf, Boateng, Thiago Silva,e Nesta. Poi inizia il suo peregrinare: Parma, ... "Ho avuto questa possibilità, ma ho deciso da tempo di dare priorità allavoro e per ora va bene ...Zlatan Ibrahimovic ha concesso una lunghissima intervista, l'attaccante del Milan ha parlato anche del suo rapporto con la dirigenza ...Quel giorno a Bari esordiva giocando dal primo minuto Paolo Maldini - figlio di quel Cesare che sempre in un settembre del 1954 vestiva per la prima volta la maglia del Milan, squadra con cui avrebbe ...