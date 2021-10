Italiano a DAZN | “Contento della prestazione ma avremmo potuto fare di più!”

Advertising

DAZN_IT : IMMENSO SONNY #COLBRELLI, SEMPLICEMENTE IMMENSO ?? Vince la Parigi-Roubaix ed entra nella leggenda dello sport ital… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Fiorentina, Italiano a DAZN: “Non meritavamo di perdere. E’ una questio… - ilnapolionline : Dazn - Italiano: 'Oggi non meritavamo la sconfitta' - - tuttonapoli : Fiorentina, Italiano a DAZN: 'Avevamo fatto una grande gara, non meritavamo di uscire senza neanche un punto' - napolista : Italiano: «Non meritavamo questo passivo, i ragazzi hanno fatto una grande prova» A Dazn: «Per lunghi tratti riusc… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano DAZN

Sono le parole di Luciano Spalletti dopo la vittoria del suo Napoli contro la viola diai micrfoni di. Settebello Napoli: Lozano e Rrhamani ribaltano la Fiorentina...infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma, nel ... questi raccolti dal 2008 a oggi e per il terzo e il secondo campionato, come anche in Coppa ...Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ai microfoni di DAZN al termine del match casalingo contro il Napoli. Italiano commenta una gara che, ...La sua Fiorentina è stata sconfitta per 2-1 dal Napoli di Luciano Spalletti: al termine dell’incontro, Vincenzo Italiano, ha analizzato l’incontro ai microfoni di DAZN: “Oggi rispetto alla partita ...