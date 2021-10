Infermeria piena per l’Atalanta e Gasperini non dà una bella notizia (Di domenica 3 ottobre 2021) l’Atalanta frena contro il Milan, tra infortuni e occasioni sprecate: l’analisi di Gasperini ai microfoni di DAZN Uscita sconfitta contro il Milan, l’Atalanta di Gasperini avrà parecchio su cui lavorare nel corso della prossima sosta. “Abbiamo preso gol dopo 30 secondi e un altro poco prima dell’intervallo – spiega il tecnico orobico ai microfoni a DAZN – Nel mezzo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 ottobre 2021)frena contro il Milan, tra infortuni e occasioni sprecate: l’analisi diai microfoni di DAZN Uscita sconfitta contro il Milan,diavrà parecchio su cui lavorare nel corso della prossima sosta. “Abbiamo preso gol dopo 30 secondi e un altro poco prima dell’intervallo – spiega il tecnico orobico ai microfoni a DAZN – Nel mezzo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

constantinesimo : @notrimo mi pare che il torino giochi benissimo nonostante l’infermeria piena. Tra 3 anni massimo allenerà un top team - infoitsport : Spezia a Verona a caccia di punti, ma l'infermeria è piena - tristitropici1 : @giuliogori @valeriarena Quest'epoca ha bisogno sia di centrocampisti pensanti che di pensatori, mi pare esagerato… - silvio_lulaj99 : @FootballAndDre1 Pagato 7mln per passare mezza stagione in infermeria. Se non gli sta bene, rinunci ai soldi e vada… - Zamir_1976 : @Patrirossonera ?? basta che non si infortunano gli altri... tanto Samu non gioca mai???? abbiamo già l'infermeria piena?????????? -