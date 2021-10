Il commento di Pioli dopo la vittoria sull’Atalanta! (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Milan ha vinto 3-2 sul campo dell’Atalanta, sulla partita dei rossoneri è arrivato il commento di Stefano Pioli ai microfoni di DAZN. Il tecnico ha commentato cosi la vittoria: “Ottima prestazione, abbiamo giocato con intensità, energia. Una vittoria pesante che conclude un periodo impegnativo ed un segnale che stiamo crescendo“. Su i due gol subiti nel finale: “L’importante è vincere, poi secondo me sul secondo gol c’era un fallo clamoroso su un nostro giocatore. Ma sono troppo soddisfatto della prestazione dei miei giocatori, contro un avversario fortissimo e stasera abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con chi è da quattro anni al vertice del campionato. Questo significa che stiamo crescendo“. Su Leao e Brahim Diaz: “Ho chiesto uno sforzo importante, ma per i ragazzi è meglio ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Milan ha vinto 3-2 sul campo dell’Atalanta, sulla partita dei rossoneri è arrivato ildi Stefanoai microfoni di DAZN. Il tecnico ha commentato cosi la: “Ottima prestazione, abbiamo giocato con intensità, energia. Unapesante che conclude un periodo impegnativo ed un segnale che stiamo crescendo“. Su i due gol subiti nel finale: “L’importante è vincere, poi secondo me sul secondo gol c’era un fallo clamoroso su un nostro giocatore. Ma sono troppo soddisfatto della prestazione dei miei giocatori, contro un avversario fortissimo e stasera abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con chi è da quattro anni al vertice del campionato. Questo significa che stiamo crescendo“. Su Leao e Brahim Diaz: “Ho chiesto uno sforzo importante, ma per i ragazzi è meglio ...

