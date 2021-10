Frittata con le cipolle (Di domenica 3 ottobre 2021) Step by Step 1 , la preparazione1) Rompete le uova in una ciotola, unite la farina setacciata, il parmigiano, una presa di sale e l’aceto e sbattete gli ingredienti con una frusta o una forchetta. 2 2) Sbucciate le cipolle, tagliatele a fettine molto sottili e fatele stufare a fiamma bassa in una padella antiaderente con il burro e 3 cucchiai di olio finché saranno morbide. 3 3) Unite la miscela di uova, mescolate brevemente per distribuire le cipolle e lasciate rapprendere la Frittata. Poi giratela con l’aiuto di un coperchio e proseguite la cottura per 2-3 minuti. Servitela con una macinata di pepe. ?> L'articolo ... Leggi su cityroma (Di domenica 3 ottobre 2021) Step by Step 1 , la preparazione1) Rompete le uova in una ciotola, unite la farina setacciata, il parmigiano, una presa di sale e l’aceto e sbattete gli ingredienti con una frusta o una forchetta. 2 2) Sbucciate le, tagliatele a fettine molto sottili e fatele stufare a fiamma bassa in una padella antiaderente con il burro e 3 cucchiai di olio finché saranno morbide. 3 3) Unite la miscela di uova, mescolate brevemente per distribuire lee lasciate rapprendere la. Poi giratela con l’aiuto di un coperchio e proseguite la cottura per 2-3 minuti. Servitela con una macinata di pepe. ?> L'articolo ...

