Federica Panicucci e Marco Bacini: lei lo difende dagli attacchi hater (Di domenica 3 ottobre 2021) Federica Panicucci difende il suo compagno, Marco Bacini, attaccato dagli hater: “È brutto, i soldi glielo rendono bello”. Ecco come risponde la conduttrice. Federica Panicucci è la compagnia di Marco Bacini, e la conduttrice continua a mostrarsi molto felice nelle foto di coppia sui social. Lui colpisce a colpo d’occhio con le sue forme toniche e gli addominali spesso in bella vista. Nelle foto postate sul suo profilo Instagram da ben 1 milione di follower (@FedericaPanicucci), la conduttrice si distingue per il suo stile sempre curato. La coppia nelle foto si mostra è mostrata l’estate scorsa tra Forte dei Marmi e Sciacca, dunque in una vacanza ... Leggi su ck12 (Di domenica 3 ottobre 2021)il suo compagno,, attaccato: “È brutto, i soldi glielo rendono bello”. Ecco come risponde la conduttrice.è la compagnia di, e la conduttrice continua a mostrarsi molto felice nelle foto di coppia sui social. Lui colpisce a colpo d’occhio con le sue forme toniche e gli addominali spesso in bella vista. Nelle foto postate sul suo profilo Instagram da ben 1 milione di follower (@), la conduttrice si distingue per il suo stile sempre curato. La coppia nelle foto si mostra è mostrata l’estate scorsa tra Forte dei Marmi e Sciacca, dunque in una vacanza ...

