Fabio Fazio: carriera, vita privata e curiosità sul conduttore che torna con Che tempo che fa (Di domenica 3 ottobre 2021) Fabio Fazio è un brillante è poliedrico conduttore Rai, tra i più apprezzati dal pubblico italiano. La sua trasmissione, Che tempo che fa, è in onda da ben diciotto anni e il 3 ottobre debutterà la stagione 2021/2022. Il format è sempre lo stesso, Fabio Fazio intervista vari ospiti di spicco, esponenti del mondo della televisione, ma anche dello sport e della musica. Il successo della trasmissione televisiva è assicurato anche dalla presenza della comica Luciana Littizzetto, chiamata dal conduttore “Lucianina”. I due fanno coppia fissa nel mondo dello spettacolo da ben ventun’anni e divertono il pubblico con siparietti ironici e fuori dallo stile istituzionale di Fabio Fazio. Fabio Fazio per la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 3 ottobre 2021)è un brillante è poliedricoRai, tra i più apprezzati dal pubblico italiano. La sua trasmissione, Cheche fa, è in onda da ben diciotto anni e il 3 ottobre debutterà la stagione 2021/2022. Il format è sempre lo stesso,intervista vari ospiti di spicco, esponenti del mondo della televisione, ma anche dello sport e della musica. Il successo della trasmissione televisiva è assicurato anche dalla presenza della comica Luciana Littizzetto, chiamata dal“Lucianina”. I due fanno coppia fissa nel mondo dello spettacolo da ben ventun’anni e divertono il pubblico con siparietti ironici e fuori dallo stile istituzionale diper la ...

