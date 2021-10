Citofonare Rai2 | al via oggi su Rai2 il nuovo programma di Simona Ventura e Paola Perego

Advertising

soloversacexme : RT @bubinoblog: CITOFONARE RAI2, PRIMA PUNTATA: PAOLA PEREGO E SIMONA VENTURA NEL NUOVO TALK FESTIVO - andreapalazzo2 : RT @bubinoblog: CITOFONARE RAI2, PRIMA PUNTATA: PAOLA PEREGO E SIMONA VENTURA NEL NUOVO TALK FESTIVO - zazoomblog : CITOFONARE RAI2 PRIMA PUNTATA: PAOLA PEREGO E SIMONA VENTURA NEL NUOVO TALK FESTIVO - #CITOFONARE #PRIMA #PUNTATA:… - lifestyleblogit : Citofonare Rai2: il debutto domenica 3 ottobre - - gianlu_79 : RT @bubinoblog: CITOFONARE RAI2, PRIMA PUNTATA: PAOLA PEREGO E SIMONA VENTURA NEL NUOVO TALK FESTIVO -

Ultime Notizie dalla rete : Citofonare Rai2

...7.20 STREGHE Telefilm 8.40 PROTESTANTESIMO Religione 9.10 SULLA VIA DI DAMASCO Religione 9.40 0 ANCHE NO con Paola Severini Melograni 10.15 TG2 - DQSSIER/11.00 TG SPORT GIORNO 11.15...Ogni domenica mattina suarriveranno due coinquiline d'eccezione: Paola Perego e Simona Ventura , pronte ad intrattenere il pubblico con il nuovo programma, in onda dalle 11.15 a partire dal 3 ottobre. Un programma leggero e divertente per accompagnare il risveglio domenicale degli italiani, come ha raccontato Simona Ventura. Per la prima ...Simona Ventura pronta per Citofonare Rai2 anticipa: "Vi svelo cosa vedrete" Paola Perego e Simona Ventura oggi, domenica 3 ottobre, saranno alla guida del ...Paola Perego e Simona Ventura coinquiline da oggi su Rai2, alle 11:15, per Citofonare Rai2, il nuovo programma alla scoperta della tipica domenica italiana. Da oggi su Rai2 alle 11:15, e poi ogni dome ...