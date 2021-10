Vaccino Covid e antinfluenzale insieme, via libera del Ministero (Di sabato 2 ottobre 2021) In Italia sarà possibile la somministrazione concomitante del Vaccino anti-Covid e di quello antinfluenzale. E viene dato il via libera anche alla co-somministrazione con altri vaccini del Piano nazionale di prevenzione vaccinale, a eccezione di quelli vivi attenuati, per i quali si indica una distanza minima precauzionale di 14 giorni dall’anti-Covid. A chiarirlo è una circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, che in merito all’intervallo temporale tra la somministrazione dell’anti-Sars-CoV-2 con altri vaccini, allega una nota congiunta firmata da Rezza con il direttore generale dell’Agenzia del farmaco Aifa, Nicola Magrini, e i presidenti di Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, e Consiglio superiore di sanità ... Leggi su italiasera (Di sabato 2 ottobre 2021) In Italia sarà possibile la somministrazione concomitante delanti-e di quello. E viene dato il viaanche alla co-somministrazione con altri vaccini del Piano nazionale di prevenzione vaccinale, a eccezione di quelli vivi attenuati, per i quali si indica una distanza minima precauzionale di 14 giorni dall’anti-. A chiarirlo è una circolare firmata dal direttore generale Prevenzione deldella Salute, Giovanni Rezza, che in merito all’intervallo temporale tra la somministrazione dell’anti-Sars-CoV-2 con altri vaccini, allega una nota congiunta firmata da Rezza con il direttore generale dell’Agenzia del farmaco Aifa, Nicola Magrini, e i presidenti di Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, e Consiglio superiore di sanità ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera alla somministrazione concomitante del vaccino Covid-19 e del vaccino antinfluenzale. #ANSA - La7tv : #piazzapulita Lo scontro tra Carlo #Freccero e il Prof. Andrea Crisanti: 'Ho più paura del vaccino che del covid, N… - Corriere : Fauci: con la terza dose di vaccino protezione aumenta fino a 44 volte - tempoweb : Covid e antinfluenzale insieme, via libera al doppio vaccino #vaccino #covid #iltempoquotidiano… - Kick57624616 : RT @giadasmars: Lecce, ragazzina di 13 anni ha un malore dopo il vaccino. Muore. Genitori che scelgono per i figli il rischio di un vaccin… -