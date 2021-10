Una donna è morta in incendio appiccato da un bambino (Di sabato 2 ottobre 2021) AGI - Una donna è morta nell'incendio di viale Magna Grecia a Taranto, al civico 468. Era una insegnante in pensione. Anna Vinciguerra il suo nome. Risultava dispersa già nelle prime fasi dell'accaduto, quando gli inquilini avevano abbandonato lo stabile mettendosi in salvo. La donna abitava all'undicesimo piano dello stabile, in una mansarda. Ancora da precisare le cause dell'incendio, che pare sia avvenuto per motivi accidentali. La donna era in compagnia del nipotino che però si è salvato dalle fiamme. Lo stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Sono al lavoro i Vigili del fuoco. Intervenuta anche la Polizia di Stato insieme agli altri mezzi di soccorso. Si attende anche l'arrivo del magistrato di turno per un sopralluogo. (Sarebbe stato involontariamente il nipotino ... Leggi su agi (Di sabato 2 ottobre 2021) AGI - Unanell'di viale Magna Grecia a Taranto, al civico 468. Era una insegnante in pensione. Anna Vinciguerra il suo nome. Risultava dispersa già nelle prime fasi dell'accaduto, quando gli inquilini avevano abbandonato lo stabile mettendosi in salvo. Laabitava all'undicesimo piano dello stabile, in una mansarda. Ancora da precisare le cause dell', che pare sia avvenuto per motivi accidentali. Laera in compagnia del nipotino che però si è salvato dalle fiamme. Lo stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Sono al lavoro i Vigili del fuoco. Intervenuta anche la Polizia di Stato insieme agli altri mezzi di soccorso. Si attende anche l'arrivo del magistrato di turno per un sopralluogo. (Sarebbe stato involontariamente il nipotino ...

Advertising

LiaQuartapelle : Sfruttare le lavoratrici del sesso per i voti. È disgustoso come Fidanza, Valcepina e Jonghi Lavarini parlano delle… - _Nico_Piro_ : dal comandante talebano. Sui loro cartelli si leggeva una frase del Profeta: 'Cercare il sapere è dovere dell'uomo… - lucianonobili : L’unico rammarico di questa intensa campagna elettorale? Non aver avuto il tempo di passare per #Milano e abbraccia… - cerberoTO : RT @JohannesBuckler: Perché non mi trovate sui libri di storia come una protagonista dell’Unità d’Italia? Sicuramente per il nome troppo lu… - cerberoTO : RT @JohannesBuckler: Noleggiai una nave per Genova. Non ci crederete. Nei giorni precedenti tutti volevano venire con me a Milano. Il 30 ma… -