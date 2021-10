Tu Si Que Vales 2021: Carola Pozzo (video e gallery) (Di sabato 2 ottobre 2021) La terza puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 2 ottobre 2021, ci ha mostrato anche la performance di Carola Pozzo, una giovane ragazza di Biella che si è esibita in un numero di “pole dance aerea”, volteggiando in aria con una leggerezza incredibile e mostrando acrobazie come se fossero facili. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Il numero non poteva che guadagnarsi 4 sì della giuria e una grande percentuale di giudizi positivi del pubblico. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione dei Carola Pozzo nella puntata di Tu Si Que Vales ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 2 ottobre 2021) La terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 2 ottobre, ci ha mostrato anche la performance di, una giovane ragazza di Biella che si è esibita in un numero di “pole dance aerea”, volteggiando in aria con una leggerezza incredibile e mostrando acrobazie come se fossero facili. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Il numero non poteva che guadagnarsi 4 sì della giuria e una grande percentuale di giudizi positivi del pubblico. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione deinella puntata di Tu Si Que...

