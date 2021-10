Sabrina Salerno, il marito è l’imprenditore Enrico Monti (Di sabato 2 ottobre 2021) Iconico personaggio degli anni Ottanta nel mondo musicale e cinematografico, Sabrina Salerno è legata al marito Enrico Monti imprenditore nel campo tessile. Stasera l’artista di Boys Boys Boys sarà tra i protagonisti di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80” su Raiuno a partire dalle 21:30. Sabrina Salerno ed il marito Enrico Monti insieme dal 1990 Enrico Monti è di origini venete ed è nato nel 1968. E a capo dell’azienda di famiglia specializzata nella realizzazione di camicie su misura, la Tessitura Monti fondata dal nonno Bruno nel 1911. Il Gruppo Tessile Monti è un’eccellenza nel campo della camiceria e del made in Italy. La sede è in provincia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 ottobre 2021) Iconico personaggio degli anni Ottanta nel mondo musicale e cinematografico,è legata alimprenditore nel campo tessile. Stasera l’artista di Boys Boys Boys sarà tra i protagonisti di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80” su Raiuno a partire dalle 21:30.ed ilinsieme dal 1990è di origini venete ed è nato nel 1968. E a capo dell’azienda di famiglia specializzata nella realizzazione di camicie su misura, la Tessiturafondata dal nonno Bruno nel 1911. Il Gruppo Tessileè un’eccellenza nel campo della camiceria e del made in Italy. La sede è in provincia di ...

