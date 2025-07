Tennis Sinner racconta Wimbledon e rivela | Ho quasi pianto

Roma, 14 lug. (askanews) – Un Sinner visibilmente emozionato ha raccontato le sensazioni dopo la vittoria di Wimbledon durante la serata di gala: “Ho quasi pianto. Non ho pianto, ma quasi. Ho sempre detto che Wimbledon è IL torneo di tennis. Qui si respira la storia e anche soltanto passeggiare qui è davvero speciale”. Un sogno diventato realtà, che per il tennista italiano è senza dubbio il momento più alto della sua carriera. “Vincere questo torneo è stato senza dubbio il momento più speciale della mia vita su un campo da tennis. Ovviamente fuori dal campo esistono priorità più importanti, ma come tennista vincere Wimbledon è stato incredibile”, ha rivelato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

