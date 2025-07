Milano – Al momento della richiesta di rinnovo dell'abbonamento per la prossima stagione calcistica, una sessantina di persone, già  titolari di tessera del tifoso e provviste dell'abbonamento per il campionato che si è chiuso lo scorso maggio, si sarebbe vista respingere dall'Inter la domanda per "presunti errori nella compilazione dei dati". I legali. Per questo hanno dato mandato agli avvocati Mirko Perlino, storico legale di molti ultras nerazzurri, e Mario Bobbio a chiedere chiarimenti al club nerazzurro. "Nessuna ulteriore comunicazione è stata fornita - si legge nella Pec inviata alla società  - in ordine ai presunti errori di compilazione dei dati nè alle modalità  per porvi rimedio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Inter, nella black-list anche ultras incensurati e senza Daspo: pioggia di ricorsi in arrivo