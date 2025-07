Eddington | come e dove guardarlo in streaming e orari delle proiezioni

Il panorama cinematografico si arricchisce con l'uscita del nuovo film di Ari Aster, regista noto per aver rivoluzionato il genere horror con opere come Hereditary e Midsommar. La pellicola, intitolata Eddington, rappresenta un approccio innovativo nel contesto dei neo-western ispirati dalla pandemia da COVID-19. In questo articolo vengono analizzate le principali informazioni riguardanti la sua uscita nelle sale, le modalità di distribuzione e i dettagli sulla produzione. uscita nelle sale di Eddington: data e dettagli. la nuova produzione di ari aster in arrivo nei cinema italiani. Eddington sarà disponibile esclusivamente nelle sale cinematografiche a partire dal 18 luglio 2025.

