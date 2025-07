Roberto Ciufoli e la diagnosi di tumore | Ho sottovalutato tutti i sintomi

Roberto Ciufoli ha avuto un tumore. Il comico e attore 65enne, da poco tornato in tivù con Facci ridere su Rai 2 al fianco di Pino Insegno, lo ha raccontato a Benessere Magazine, dicendo di aver ignorato a lungo i sintomi e di aver deciso di fare un controllo solamente quando non avrebbe più potuto rimandare. «Nel momento in cui ti comunicano la malattia, la tua vita cambia: senti di avere un intruso nel tuo corpo », ha aggiunto, precisando che la diagnosi risale a marzo. Su consiglio dei medici, si è operato e ora è in fase di ripresa: «Fisicamente il recupero deve essere lento, forzando i tempi si rischia di peggiorare la situazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

