Minacce a Saviano confermate condanne a boss e avvocato in appello

La Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l’avvocato Michele Santonastaso nell’ambito del processo per le minacce rivolte nel 2008 al giornalista Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. Il fatto avvenne durante il processo di appello Spartacus a Napoli nei confronti del clan dei. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Minacce a Saviano, confermate condanne a boss e avvocato in appello

