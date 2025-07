Sale sul tetto per controllare le grondaie | precipita da 10 metri d' altezza

E' precipitato dal tetto della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. E' accaduto nel comune di Priverno, dove un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito. Soccorritori del 118 e carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al 112. Secondo una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: tetto - metri - sale - controllare

Stupore tra i clienti che guardavano i frigoriferi, un giovane cade dal tetto e 'atterra' sul pavimento dopo un volo di 5 metri - C'è da registrare un episodio piuttosto particolare accaduto domenica pomeriggio al negozio di elettrodomestici Comet di Cesena, lungo via Emilia Ponente, a Diegaro.

Sale sul tetto di un capannone e precipita: Vando muore dopo un volo di 7 metri - Tragedia questa mattina in un'azienda agricola di Pegognaga, nel Mantovano, dove un uomo di 74 anni ha perso la vita precipitando dal tetto di un capannone.

Cede il tetto del capannone, 58enne precipita nel vuoto: Marino Zaltron muore sul colpo dopo un volo di 6 metri. L'allarme lanciato dal figlio - VICENZA - Un volo di circa 6 metri. È accaduto questa mattina, 26 aprile, a Santorso, Vicenza, dove Marino Zaltron, 58 anni, è precipitato dal tetto del suo capannone ad uso.

Sale sul tetto per controllare delle infiltrazioni d'acqua e precipita per 6 metri: muore sul colpo; Parma: sale sul tetto di casa e minaccia di lanciarsi di sotto. I Carabinieri intervenuti gli salvano la vita; Sale sul tetto del capannone ma la struttura non regge e precipita nel vuoto: morto 74enne nel Mantovano.

Sale sul tetto per controllare delle infiltrazioni d’acqua e ... - Ma proprio quando era sul tetto la parte sotto i suoi piedi ha ceduto facendolo precipitare per quasi 6 metri nel vuoto. Riporta fanpage.it

Sale sul tetto per controllare i lavori e precipita da 5 metri d'altezza - Un uomo di 71 anni, di Roncadelle (Treviso), è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto il 26 aprile mattina a Pasiano (Pordenone), in un complesso residenziale ... Secondo ilgazzettino.it