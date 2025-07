Boscoreale guarda al futuro | con il Bioma una città verde contro il cambiamento climatico

Trasformare un territorio alle pendici del Vesuvio in un laboratorio urbano all’avanguardia nella lotta al cambiamento climatico. Boscoreale si candida a diventare un modello di città sostenibile e a misura d’uomo. Il tutto gira intorno al progetto Bioma, molto più di un parco urbano e scientifico, non solo un’opera architettonica, ma il cuore verde di . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Boscoreale guarda al futuro: con il Bioma una città verde contro il cambiamento climatico

In questa notizia si parla di: boscoreale - bioma - città - verde

Boscoreale guarda al futuro: con il Bioma una città verde contro il cambiamento climatico - Una città sostenibile ai piedi del Vesuvio. Con il Bioma, Boscoreale punta su ambiente, benessere e innovazione.

Boscoreale guarda al futuro: con il Bioma una città verde contro il cambiamento climatico. Mario Casillo: 'Oggi più che mai dobbiamo investire in qualità, ambiente e cultura' Vai su Facebook

Boscoreale guarda al futuro: con il Bioma una città verde contro il cambiamento climatico - https://puntomagazine.it/2025/07/09/boscoreale-guarda-al-futuro-con-il-bioma-una-citta-verde-contro-il-cambiamento-climatico/… Vai su X

Boscoreale guarda al futuro: con il Bioma una città verde contro il cambiamento climatico; Boscoreale punta a diventare un modello di sostenibilità con il progetto del Bioma; Boscoreale, via ai soggiorni per anziani: Ischia, Tivoli e Alberobello per gli over 65.