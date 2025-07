Alta tecnologia | finanziato progetto ‘Bridge’ per far volare satelliti a bassa quota

Pisa, 14 luglio 2025 – Il Consiglio Europeo per la Ricerca finanzia con un ERC Proof of Concept il progetto Bridge, coordinato da Tommaso Andreussi, professore ordinario presso l'Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il progetto ha l'obiettivo di dimostrare la fattibilità di un nuovo tipo di propulsore spaziale, capace di far volare i satelliti in orbite molto basse, al di sotto dei 400 km di altitudine, sfruttando direttamente l'atmosfera terrestre e l'energia solare. "Questo progetto permetterà di studiare una configurazione di propulsore mai testata in precedenza.

