Unghie d’estate | come le portano le star

Anche per l’estate 2025, le celeb optano per manicure che esprimono personalitĂ e stile, rendendo le unghie un accessorio statement della stagione. Ecco le proposte da copiare ora. Hailey Bieber rilancia il trend delle lemon nails: unghie corte e luminose, in una tonalitĂ giallo pastello che esprime freschezza e allegria. Dua Lipa, invece, opta per una manicure a pois black & white, grafica e ironica, perfetta per chi ama osare con eleganza. Olivia Rodrigo torna ai grandi classici con unghie rosse lucide, intramontabili e iper femminili. Tra le scelte piĂą audaci, spicca la nail art pitonata di Kylie Jenner: un motivo animalier effetto serpente che trasforma le mani in veri accessori fashion. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Unghie d’estate: come le portano le star

Unghie estate 2025: la rivoluzione del corto - Dopo il nude o senza smalto o insieme, e le discretissime princess nails, amate anche da Kate Middleton, arriva il corto.

Megan Thee Stallion dà il via all’estate con unghie hot pink da sogno - Con l’arrivo delle giornate più calde, Megan Thee Stallion si prepara a riconquistare la scena, e come sempre lo fa con uno stile che non passa inosservato.

Dalle unghie al make-up, il colore dell’estate è il rosa guava - Che il rosa sia uno dei colori prediletti per la bella stagione è cosa nota, ma quest’anno c’è una particolare nuance eletta dal mondo del beauty come la più glam: il rosa guava, una vibrante tonalità di rosa aranciato simile al corallo, ma più caldo e “succoso”.

