Laghi lombardi da sogno anche per le casa | sulle rive di Garda Iseo e Lario mercato immobiliare a gonfie vele

Milano, 14 luglio 2025 – Una camera con vista lago. È il sogno di migliaia di italiani, e i laghi lombardi con i loro paesaggi e la loro attrattività glamour sono un magnete irresistibile. Soprattutto per i milanesi, che hanno alcuni dei più bei laghi d’Italia – dal Garda, al Maggiore al Lario – a un’ora d’auto o poco più. Risultato: il mercato immobiliare nelle principali località lacustri della Lombardia rimane vivace con le compravendite che registrano il segno più. A fotografare la tendenza estremamente positiva è Tecnocasa, che ha analizzato l’andamento delle compravendite nel secondo semestre 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laghi lombardi da sogno anche per le casa: sulle rive di Garda, Iseo e Lario mercato immobiliare a gonfie vele

Turismo sostenibile sui laghi italiani: scoperta in treno dei paesaggi lombardi - C’è un’Italia che non si lascia cogliere in fretta, che invita a rallentare il passo e ad abbandonare la frenesia quotidiana.

I laghi lombardi passati ai raggi X di Legambiente, ma il risultato è impietoso: un test su due risulta inquinato - Milano, 28 giugno 2025 – Una situazione tutt’altro che rassicurante. È quella in cui versano i 5 grandi laghi lombardi: il Lario, il Sebino, il Benaco, il Ceresio e il Verbano, cioè lago di Como, d’Iseo, Garda, Lugano e il lago Maggiore.

Il Festival dei laghi lombardi approda a Oggiono - L’8° edizione del Festival dei laghi lombardi, in programma dal 23 maggio al 16 novembre 2025 con la direzione artistica di Francesco Pellicini, promosso dall’associazione Festival del teatro e della comicità Città di Luino, si apre nel segno della novità e farà tappa anche in provincia di Lecco.

Località : Siamo a Limone Sul Garda, in Lombardia, Italia, un pittoresco paese affacciato sul Lago di Garda. Autore: Giuseppe Di Maria Descrizione: Un angolo di paradiso sul Lago di Garda! Questa foto cattura la bellezza unica di Limone Sul Garda, Vai su Facebook

I 10 paesi più belli da visitare sul Lago di Garda - Trend Online - In vacanza sul Lago di Garda alla scoperta dei 10 paesi più belli da visitare in una settimana: ecco un itinerario completo per un viaggio perfetto. Si legge su trend-online.com

Alternativa al mare: la classifica dei laghi più belli d’Italia. Al terzo posto una sorpresa - L’Italia non è soltanto mare, colline e montagne: è anche patria di laghi spettacolari, immersi in contesti paesaggistici da sogno ... Come scrive ilsussidiario.net