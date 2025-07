Caparezza in uscita il 31 ottobre il disco e fumetto Orbit Orbit

Roma, 14 lug. (askanews) – Dopo aver annunciato l’atteso ritorno al live nella prossima estate, Caparezza arriva con una nuova grande sorpresa: il 31 ottobre esce “Orbit Orbit”, il suo nuovo disco, accompagnato da un fumetto, che unisce ed esalta le sue due anime, quella di musicista e quella di grande appassionato e sceneggiatore di fumetti. “Sono un appassionato lettore di fumetti, e creandone uno ho realizzato un sogno che avevo nel cassetto fin da bambino. Non potevo immaginare, però, che l’entusiasmo per questo nuovo percorso mi avrebbe motivato a concepire un intero nuovo album in studio, il nono”, racconta Caparezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it