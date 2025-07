Rider al lavoro nei giorni di allerta meteo senza tutele | il Pd in Consiglio Regionale chiede un fondo per fermare l’ingiustizia climatica

Arezzo, 14 luglio 2025 – Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ha presentato una mozione – primi firmatari il capogruppo Vincenzo Ceccarelli ed il consigliere Iacopo Melio – per chiedere l’introduzione di un fondo nazionale a sostegno del reddito dei rider nei giorni in cui le condizioni climatiche rendono impossibile lavorare in sicurezza. L’atto impegna la Giunta ad attivarsi presso Parlamento e Governo per accelerare l’adozione della proposta di legge presentata alla Camera e promuovere misure immediate anche in via transitoria. «I rider rappresentano una delle categorie lavorative piĂą esposte agli effetti della crisi climatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rider al lavoro nei giorni di allerta meteo senza tutele: il Pd in Consiglio Regionale chiede un fondo per fermare l’ingiustizia climatica

Il Piemonte ferma i rider nelle ore più calde: stop alle consegne dalle 12.30 alle 16 nei giorni a rischio «alto» - Anche i rider entrano a far parte delle categorie protette dall’ordinanza anti-caldo emanata dal Piemonte.

Rider, integrazione salariale per i giorni di allerta meteo: cosa dice la pdl Griseri Prisco del Pd - Un fondo da 10 milioni di euro l'anno per tre anni che consenta un'integrazione salariale per i reader nei giorni di allerta meteo.

Stop al lavoro nelle ore calde anche per i rider: la richiesta di Gileno (Gd) alla Regione; Emergenza caldo, una “casa dei rider” in ogni città : è la proposta Pd per il Piemonte; EMERGENZA CALDO: GD, ESTENDERE STOP A RIDER, A RISCHIO LA LORO VITA.

