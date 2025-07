In risposta all’ emergenza sanitaria globale legata ai cambiamenti climatici, la Commissione europea ha presentato la Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) on Health and Climate Change. Con un editoriale allineato ai profili economico, giuridico, finanziario, tecnologico, geopolitico e di politica industriale, ne approfondiamo il potenziale?–?reso operativo mediante il programma Horizon Europe?–?nell’affrontare sfide complesse, frequenti e globali. Una roadmap pluriennale per evidenza e adattabilitĂ . La Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) su Health and Climate Change elaborata dalla Commissione Europea rappresenta un modello di programmazione pluriennale integrata che mira non solo a indirizzare i finanziamenti della ricerca, ma a ridefinire il perimetro stesso delle politiche sanitarie e ambientali in Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Salute e clima, la nuova agenda strategica per la ricerca e l’innovazione