Barba Avs-Radici in Comune sul taglio degli alberi | L' abbattimento non è un raffreddore

“Bizzarro” per la consigliera comunale Simona Barba (Avs-Radici in Comune) che a rispondere alle sue critiche sul modo con cui si continuerebbero a tagliare alberi in città , sia l’Ordine degli Agronomi e non l’amministrazione comunale o, in alternativa, Pescara Multiservice. Bizzarro perché. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: barba - radici - comune - alberi

Barba (Avs Radici in Comune): "Con la bandiera blu vietare rafia sintetica e di plastica per ombrelloni e palme" - Con la conferma della bandiera blu Pescara deve dimostrare coerenza sulle politiche ambientali e vietare utilizzo di rafie sintetiche e plastiche per gli ombreggiamenti sulle spiagge.

"Seguire un modello di raccolta efficiente, tramite una sana partecipazione": chiarisce Barba (Avs - Radici in Comune) - "Assenza di una reale partecipazione cittadina nelle scelte che riguardano la nostra città , a partire dalla gestione dei rifiuti.

Barba (Avs - Radici in Comune) sul caso dei nidi: "Dire no ai fondi del Pnrr, a volte, è opportuno" - La questione dei nuovi nidi “completati, ma “in sospeso” accende lo scontro tra maggioranza e opposizione.

? Perché le Tillandsie si chiamano figlie del vento? No, non è poesia (o forse sì)... È che queste piante vivono senza radici nel terreno, si nutrono dall’aria, si spostano con il vento, e si aggrappano dove capita: rami, rocce, cortecce, fili della luce Sono l Vai su Facebook

Barba (Avs-Radici in Comune) sul taglio degli alberi: L'abbattimento non è un raffreddore; Alberi secchi e “impiccati”: Pescara, in centro l’agonia del verde; Taglio degli alberi, l'ordine degli Agronomi replica alle critiche: Ecco quando vanno fatte le valutazioni strumentali.

Milano, le radici degli alberi nell’asfalto inguaiano il Comune ... - Milano, le radici degli alberi nell’asfalto inguaiano il Comune: ... Scrive milano.corriere.it

Radici e alberi pericolosi. Il Comune ci dà un taglio - Il Resto del ... - Il Comune ci dà un taglio Diverse aree della città coinvolte negli interventi di manutenzione e ripristino del manto stradale danneggiato. Segnala ilrestodelcarlino.it