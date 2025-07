Adesso sembra definitivo che Alessio Lapice lascerĂ il personaggio di Calogiuri in Imma Tataranni per "esigenze di copione". Ma ha senso far proseguire la serie senza il triangolo amoroso?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Imma Tataranni: addio a Calogiuri