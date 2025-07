Parco Mazzola la nuova targa per il capitano del ' Grande Torino' sarà in acciaio

Ha avuto una vita difficile la targa di piazza Tancredi Galimberti, a Torino, dedicata allo storico capitale del 'Grande Torino', Valentino Mazzola. Da quando è stata installata, il 4 maggio 2023 - anniversario della tragedia di Superga, ovvero dell'incidente aereo nel quale "la squadra più forte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: torino - mazzola - targa - parco

Mazzola: Rai Libri al Salone di Torino con offerta trasversale - Torino, 16 mag. (askanews) - "Rai Libri è presente al Salone del libro di Torino con dieci presentazioni che cercano di coinvolgere e trasversalizzare l'offerta e quindi ampliare il pubblico e il target.

Parco Mazzola, la nuova targa per il capitano del 'Grande Torino' sarà in acciaio; Ridotta in frantumi la targa intitolata a Valentino Mazzola; Torino, distrutta ancora una volta la targa di Valentino Mazzola.

Parco Mazzola, la nuova targa per il capitano del 'Grande Torino' sarà in acciaio - Il Comune di Torino installerà il monumento entro fine luglio. Secondo torinotoday.it

Nuova vita per la targa di capitan Mazzola: "Sarà di metallo e cambieremo anche la collocazione" - Dopo quasi un anno e mezzo di silenzio seguito ai ripetuti atti vandalici, la targa dedicata a Valentino Mazzola, all’interno del giardino di piazza Galimberti a Torino, tornerà finalmente al suo post ... Da torinoggi.it